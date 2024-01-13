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    Махмуд Аль-Асвад - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Махмуд
    Фамилия Аль-Асвад
    Команда Аль-Карама
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 сентября 2003 (20 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.01.2024 1' - 90' Сирия 0:1 Австралия Кубок Азии, 2 тур
    13.01.2024 1' - 90' Узбекистан 0:0 Сирия Кубок Азии, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сирия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2024 1' -90' Сирия 0:1 Австралия
    13.01.2024 1' -90' Узбекистан 0:0 Сирия
    Россия
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