Махмуд Аль-Асвад - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Махмуд
|Фамилия
|Аль-Асвад
|Команда
|Аль-Карама
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Махмуд
|Фамилия
|Аль-Асвад
|Команда
|Аль-Карама
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.01.2024
|1' - 90'
|Сирия
|0:1
|Австралия
|Кубок Азии, 2 тур
|13.01.2024
|1' - 90'
|Узбекистан
|0:0
|Сирия
|Кубок Азии, 1 тур