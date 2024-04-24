Николай Присяжненко - статистика
#32 | Вратарь
|Имя
|Николай
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Присяжненко
|Команда
|Муром
|Состав
|Основной
|Родной город
|Калининград
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 октября 2002 (21 год)
|Рост
|192
|Имя
|Николай
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Присяжненко
|Команда
|Муром
|Состав
|Основной
|Родной город
|Калининград
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 октября 2002 (21 год)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Муром
|18
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.06.2024
|1' -90'
|Муром (Муром)
|0:1
|Металлург Л (Липецк)
|03.06.2024
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|1:1
|Муром (Муром)
|30.05.2024
|1' -90'
|Муром (Муром)
|4:3
|Чайка (Песчанокопское)
|26.05.2024
|1' -90'
|Муром (Муром)
|1:0
|Родина-2 (Москва)
|19.05.2024
|1' -90'
|Муром (Муром)
|0:1
|Велес (Москва)
|15.05.2024
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:1
|Муром (Муром)
|11.05.2024
|1' -90'
|Муром (Муром)
|1:1
|Новосибирск (Новосибирск)
|05.05.2024
|1' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|3:1
|Муром (Муром)
|28.04.2024
|1' -90'
|Муром (Муром)
|1:2
|Ротор (Волгоград)
|24.04.2024
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:2
|Муром (Муром)
|20.04.2024
|1' -90'
|Муром (Муром)
|3:2
|Челябинск (Челябинск)
|83'
|14.04.2024
|1' -90'
|Родина-2 (Москва)
|5:2
|Муром (Муром)
|07.04.2024
|1' -90'
|Велес (Москва)
|1:0
|Муром (Муром)
|03.04.2024
|1' -90'
|Муром (Муром)
|1:0
|Уфа (Уфа)
|30.03.2024
|1' -90'
|Новосибирск (Новосибирск)
|2:0
|Муром (Муром)
|18.03.2024
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Муром (Муром)
|10.03.2024
|1' -90'
|Муром (Муром)
|1:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|03.03.2024
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Муром (Муром)