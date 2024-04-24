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    Николай Присяжненко - статистика

    #32 | Вратарь
    Имя Николай
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Присяжненко
    Команда Муром
    Состав Основной
    Родной город Калининград
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 октября 2002 (21 год)
    Рост 192
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Муром 18 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.06.2024 1' -90' Муром (Муром) 0:1 Металлург Л (Липецк)
    03.06.2024 1' -90' Челябинск (Челябинск) 1:1 Муром (Муром)
    30.05.2024 1' -90' Муром (Муром) 4:3 Чайка (Песчанокопское)
    26.05.2024 1' -90' Муром (Муром) 1:0 Родина-2 (Москва)
    19.05.2024 1' -90' Муром (Муром) 0:1 Велес (Москва)
    15.05.2024 1' -90' Уфа (Уфа) 2:1 Муром (Муром)
    11.05.2024 1' -90' Муром (Муром) 1:1 Новосибирск (Новосибирск)
    05.05.2024 1' -90' Чайка (Песчанокопское) 3:1 Муром (Муром)
    28.04.2024 1' -90' Муром (Муром) 1:2 Ротор (Волгоград)
    24.04.2024 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 1:2 Муром (Муром)
    20.04.2024 1' -90' Муром (Муром) 3:2 Челябинск (Челябинск)
    83'
    14.04.2024 1' -90' Родина-2 (Москва) 5:2 Муром (Муром)
    07.04.2024 1' -90' Велес (Москва) 1:0 Муром (Муром)
    03.04.2024 1' -90' Муром (Муром) 1:0 Уфа (Уфа)
    30.03.2024 1' -90' Новосибирск (Новосибирск) 2:0 Муром (Муром)
    18.03.2024 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:1 Муром (Муром)
    10.03.2024 1' -90' Муром (Муром) 1:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    03.03.2024 1' -90' Металлург Л (Липецк) 0:0 Муром (Муром)
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