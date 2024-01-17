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Хассан Шайто - статистика
#10 | Полузащитник
Имя
Хассан
Фамилия
Шайто
Команда
Бурж
Состав
Основной
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
20 марта 1989 (34 года)
Рост
182
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дата
Минуты
Матч
Турнир
17.01.2024
Был в запасе
Ливан
0:0
Китай
Кубок Азии, 2 тур
Россия
Казахстан
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