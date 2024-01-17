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    Хассан Шайто - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Хассан
    Фамилия Шайто
    Команда Бурж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 марта 1989 (34 года)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.01.2024 Был в запасе Ливан 0:0 Китай Кубок Азии, 2 тур
    Россия
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