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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Австралия - Ливан
Австралия - Ливан: обзор матча 21 марта 2024
Австралия
21.03.2024, четверг, 12:10
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа I, 3 тур
2 : 0
Завершен
Ливан
5'
К. Баккус
54'
К. Роулес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Австралия - Ливан
85'
Замена
Г. Битар
️️️️
Б. Жради
Желтая карточка
К. Баккус
78'
Замена
Д. Айредейл
️️️️
A. Taggart
66'
Замена
М. Дюк
️️️️
К. Йенги
66'
66'
Замена
Д. Лаюд
️️️️
Х. Маатук
Желтая карточка
Н. Аткинсон
61'
ГОЛ! 2:0!
К. Роулес
Пас отдал
К. Берджесс
54'
Замена
А. Хрустич
️️️️
Д. Бос
42'
Замена
Д. Бос
️️️️
Р. МакГри
16'
ГОЛ! 1:0!
К. Баккус
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
1
Мэтью Райан
(К)
ВР
19
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
17
Кеану Баккус
ОП
8
Конор Меткалф
ОП
22
Джексон Ирвин
ЦП
14
Райли МакГри
ЦП
9
Кусини Йенги
ЦФ
9
Adam Taggart
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Ливан
21
Мостафа Матар
ВР
3
Махер Сабра
ЛЗ
16
Валид Шур
ЦЗ
5
Халил Хамис
ЦЗ
5
Нассар Нассар
ПЗ
7
Хассан Маатук
(К)
ЛВ
12
Хасан Срур
ОП
8
Сиси
ЦП
22
Бассел Жради
ЦП
4
Хассан Шайто
АП
11
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Австралия
1
Том Гловер
ВР
12
Джо Гаучи
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
20
Сэм Силвера
ЛВ
7
Патрик Язбек
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
11
Брендон Боррелло
ЦФ
8
Джон Айредейл
ЦФ
9
Бруно Форнароли
ЦФ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Ливан
1
Мехди Халил
ВР
23
Али Сабе
ВР
8
Мухаммед-Али Даини
ЦЗ
18
Hussein Sharafeddine
ЦЗ
19
Даниэль Лаюд
ЛВ
14
Nader Matar
ЦП
14
Габриэль Битар
АП
10
Мохамад Хайдар
АП
17
Али Аль-Хадж
АП
9
Shahin Leonardo Farah
ЦФ
7
Karim Darwiche
ЦФ
6
Jackson Khoury
ЦФ
4-2-2-2
1
Райан
19
Суттар
4
Роулес
21
Берджесс
3
Аткинсон
17
Баккус
8
Меткалф
22
Ирвин
14
МакГри
9
9
Йенги
4-1-2-2-1
21
Матар
5
Нассар
16
Шур
5
Хамис
3
Сабра
12
Срур
8
Сиси
22
Жради
4
Шайто
7
Маатук
11
Бугиль
14
МакГри
5
Бос
5
Бос
14
МакГри
Бос
10
Хрустич
10
Хрустич
Бос
9
8
Айредейл
8
Айредейл
9
9
Йенги
15
Дюк
15
Дюк
9
Йенги
22
Жради
14
Битар
14
Битар
22
Жради
7
Маатук
19
Лаюд
19
Лаюд
7
Маатук
Остались в запасе
Австралия
Ливан
1
Том Гловер
ВР
12
Джо Гаучи
ВР
2
Гетин Джонс
ЦЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
7
Патрик Язбек
ЦП
20
Сэм Силвера
ЛВ
11
Брендон Боррелло
ЦФ
9
Бруно Форнароли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
1
Мехди Халил
ВР
23
Али Сабе
ВР
8
Мухаммед-Али Даини
ЦЗ
18
Hussein Sharafeddine
ЦЗ
14
Nader Matar
ЦП
10
Мохамад Хайдар
АП
17
Али Аль-Хадж
АП
9
Shahin Leonardo Farah
ЦФ
7
Karim Darwiche
ЦФ
6
Jackson Khoury
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Остались в запасе
1
Том Гловер
ВР
12
Джо Гаучи
ВР
2
Гетин Джонс
ЦЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
7
Патрик Язбек
ЦП
20
Сэм Силвера
ЛВ
11
Брендон Боррелло
ЦФ
9
Бруно Форнароли
ЦФ
Остались в запасе
1
Мехди Халил
ВР
23
Али Сабе
ВР
8
Мухаммед-Али Даини
ЦЗ
18
Hussein Sharafeddine
ЦЗ
14
Nader Matar
ЦП
10
Мохамад Хайдар
АП
17
Али Аль-Хадж
АП
9
Shahin Leonardo Farah
ЦФ
7
Karim Darwiche
ЦФ
6
Jackson Khoury
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Главный тренер
Миодраг Радулович
Статистика матча Австралия - Ливан
2
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
14
4
Офсайды
5
0
Количество передач
629
353
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 6
01.10.2026
Ливан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
Информация о матче
Посещаемость:
27026
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