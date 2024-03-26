Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Ливан - Австралия
Ливан - Австралия: обзор матча 26 марта 2024
Ливан
26.03.2024, вторник, 11:45
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа I, 4 тур
0 : 5
Завершен
Австралия
2'
К. Йенги
47'
Б. Жради (АГ)
48'
К. Гудвин
68'
Д. Айредейл
81'
К. Гудвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливан - Австралия
90'
+5
Желтая карточка
С. Силвера
Замена
J. Khoury
️️️️
Б. Жради
86'
82'
Замена
С. Силвера
️️️️
М. Дюк
82'
Замена
Т. Денг
️️️️
Г. Джонс
81'
ГОЛ! 0:5!
К. Гудвин
Пас отдал
М. Дюк
Замена
Х. Срур
️️️️
О. Бугиль
79'
68'
ГОЛ! 0:4!
Д. Айредейл
Пас отдал
П. Язбек
Желтая карточка
Х. Хамис
66'
66'
Замена
Д. Айредейл
️️️️
К. Йенги
66'
Замена
J. Nisbet
️️️️
К. Меткалф
55'
Замена
П. Язбек
️️️️
А. Хрустич
48'
ГОЛ! 0:3!
К. Гудвин
Пас отдал
А. Хрустич
47'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Б. Жради
Желтая карточка
Д. Лаюд
46'
Замена
Д. Лаюд
️️️️
Х. Шайто
46'
9'
Желтая карточка
М. Дюк
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Йенги
Пас отдал
К. Гудвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливан
21
Мостафа Матар
ВР
5
Халил Хамис
ЦЗ
16
Валид Шур
ЦЗ
18
Hussein Sharafeddine
ЦЗ
5
Нассар Нассар
ПЗ
7
Хассан Маатук
(К)
ЛВ
14
Nader Matar
ЦП
8
Сиси
ЦП
22
Бассел Жради
ЦП
4
Хассан Шайто
АП
11
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Австралия
1
Мэтью Райан
(К)
ВР
2
Гетин Джонс
ЦЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
23
Крейг Гудвин
ЛВ
8
Конор Меткалф
ОП
22
Джексон Ирвин
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
15
Митчелл Дюк
ЦФ
9
Кусини Йенги
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Ливан
1
Мехди Халил
ВР
23
Али Сабе
ВР
8
Мухаммед-Али Даини
ЦЗ
3
Abdullah Moghrabi
ЦЗ
19
Даниэль Лаюд
ЛВ
12
Хасан Срур
ОП
10
Мохамад Хайдар
АП
14
Габриэль Битар
АП
17
Али Аль-Хадж
АП
7
Karim Darwiche
ЦФ
6
Jackson Khoury
ЦФ
9
Shahin Leonardo Farah
ЦФ
Австралия
12
Джо Гаучи
ВР
1
Том Гловер
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
20
Сэм Силвера
ЛВ
11
Joshua Nisbet
ЦП
7
Патрик Язбек
ЦП
11
Брендон Боррелло
ЦФ
8
Джон Айредейл
ЦФ
9
Adam Taggart
ЦФ
9
Бруно Форнароли
ЦФ
4-3-2-1
21
Матар
5
Хамис
16
Шур
18
5
Нассар
14
8
Сиси
22
Жради
7
Маатук
4
Шайто
11
Бугиль
4-1-1-2-2
1
Райан
19
Суттар
21
Берджесс
4
Роулес
2
Джонс
8
Меткалф
22
Ирвин
10
Хрустич
23
Гудвин
9
Йенги
15
Дюк
11
Бугиль
12
Срур
12
Срур
11
Бугиль
4
Шайто
19
Лаюд
19
Лаюд
4
Шайто
22
Жради
6
6
22
Жради
2
Джонс
2
Денг
2
Денг
2
Джонс
8
Меткалф
11
11
8
Меткалф
10
Хрустич
7
Язбек
7
Язбек
10
Хрустич
15
Дюк
20
Силвера
20
Силвера
15
Дюк
9
Йенги
8
Айредейл
8
Айредейл
9
Йенги
Остались в запасе
Ливан
Австралия
1
Мехди Халил
ВР
23
Али Сабе
ВР
8
Мухаммед-Али Даини
ЦЗ
3
Abdullah Moghrabi
ЦЗ
10
Мохамад Хайдар
АП
14
Габриэль Битар
АП
17
Али Аль-Хадж
АП
7
Karim Darwiche
ЦФ
9
Shahin Leonardo Farah
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
12
Джо Гаучи
ВР
1
Том Гловер
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
11
Брендон Боррелло
ЦФ
9
Adam Taggart
ЦФ
9
Бруно Форнароли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Остались в запасе
1
Мехди Халил
ВР
23
Али Сабе
ВР
8
Мухаммед-Али Даини
ЦЗ
3
Abdullah Moghrabi
ЦЗ
10
Мохамад Хайдар
АП
14
Габриэль Битар
АП
17
Али Аль-Хадж
АП
7
Karim Darwiche
ЦФ
9
Shahin Leonardo Farah
ЦФ
Остались в запасе
12
Джо Гаучи
ВР
1
Том Гловер
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
11
Брендон Боррелло
ЦФ
9
Adam Taggart
ЦФ
9
Бруно Форнароли
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Главный тренер
Грэм Арнольд
Статистика матча Ливан - Австралия
2
2
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
11
11
Офсайды
1
3
Количество передач
357
530
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 6
01.10.2026
Ливан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Хамис Аль-Марри
Посещаемость:
25023
Новости команд
Все
Ливан
Австралия
Иордания – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Ливан – Палестина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Иордании и Австралии на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ливана и Палестины на победу в матче
16 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Ливан – Палестина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ливана и Палестины на победу в матче
16 ноября
Мальдивы – Ливан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Мальдивы – Ливан: кто победит в товарищеском матче 2026 года
30 сентября
Киргизия – Ливан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Иордания – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Иордании и Австралии на победу в матче
16 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Австралии на победу в матче
12 ноября
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
29 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+