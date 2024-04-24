Никита Трапицын - статистика
#51 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Трапицын
|Команда
|Родина
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ижевск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Никита
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Трапицын
|Команда
|Родина
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ижевск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина-2
|13
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.06.2024
|78' -90'
|Родина-2 (Москва)
|1:3
|Челябинск (Челябинск)
|03.06.2024
|1' -46'
|Чайка (Песчанокопское)
|2:0
|Родина-2 (Москва)
|30.05.2024
|73' -90'
|Родина-2 (Москва)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|26.05.2024
|1' -69'
|Муром (Муром)
|1:0
|Родина-2 (Москва)
|19.05.2024
|1' -70'
|Родина-2 (Москва)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|15.05.2024
|79' -90'
|Велес (Москва)
|2:1
|Родина-2 (Москва)
|88'
|11.05.2024
|63' -90'
|Родина-2 (Москва)
|3:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|05.05.2024
|76' -90'
|Уфа (Уфа)
|3:1
|Родина-2 (Москва)
|28.04.2024
|61' -90'
|Родина-2 (Москва)
|5:1
|Металлург Л (Липецк)
|24.04.2024
|Был в запасе
|Новосибирск (Новосибирск)
|1:1
|Родина-2 (Москва)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Родина-2 (Москва)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)
|14.04.2024
|59' -90'
|Родина-2 (Москва)
|5:2
|Муром (Муром)
|07.04.2024
|63' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Родина-2 (Москва)
|03.04.2024
|Был в запасе
|Родина-2 (Москва)
|2:0
|Велес (Москва)
|30.03.2024
|55' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:0
|Родина-2 (Москва)
|18.03.2024
|75' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|1:1
|Родина-2 (Москва)
|80'
|10.03.2024
|Был в запасе
|Родина-2 (Москва)
|1:2
|Новосибирск (Новосибирск)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|2:1
|Родина-2 (Москва)