Lino Sousa - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Lino Sousa
|Команда
|Плимут Аргайл
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Lino Sousa
|Команда
|Плимут Аргайл
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Плимут Аргайл
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.04.2024
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:0
|Плимут Аргайл (Плимут)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:1
|Плимут Аргайл (Плимут)
|01.04.2024
|1' -60'
|Плимут Аргайл (Плимут)
|0:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|29.03.2024
|71' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Плимут Аргайл (Плимут)
|16.03.2024
|53' -90'
|Плимут Аргайл (Плимут)
|0:1
|Престон (Престон)
|63'
|09.03.2024
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Плимут Аргайл (Плимут)
|05.03.2024
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:0
|Плимут Аргайл (Плимут)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Плимут Аргайл (Плимут)
|0:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:2
|Плимут Аргайл (Плимут)
|20.02.2024
|1' -59'
|Плимут Аргайл (Плимут)
|0:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.02.2024
|81' -90'
|Плимут Аргайл (Плимут)
|0:2
|Лидс (Лидс)
|14.02.2024
|1' -61'
|Плимут Аргайл (Плимут)
|2:2
|Ковентри (Ковентри)
|10.02.2024
|72' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|3:1
|Плимут Аргайл (Плимут)
|03.02.2024
|86' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Плимут Аргайл (Плимут)