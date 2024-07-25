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    Roland Idowu - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Roland Idowu
    Команда Сент-Миррен
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.08.2024 1' - 71' Бранн 3:1 Сент-Миррен Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
    56'
    11.08.2024 1' - 46' Абердин 3:1 Сент-Миррен Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
    17'
    08.08.2024 1' - 63' Сент-Миррен 1:1 Бранн Лига конференций, 3 раунд, первый матч
    04.08.2024 1' - 90' Сент-Миррен 3:0 Хиберниан Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
    01.08.2024 1' - 90' Сент-Миррен 4:1 Валюр Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
    25.07.2024 Был в запасе Валюр 0:0 Сент-Миррен Лига конференций, 2 раунд, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Миррен 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2024 1' -71' Бранн (Берген) 3:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    56'
    08.08.2024 1' -63' Сент-Миррен (Пейсли) 1:1 Бранн (Берген)
    01.08.2024 1' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 4:1 Валюр (Рейкьявик)
    25.07.2024 Был в запасе Валюр (Рейкьявик) 0:0 Сент-Миррен (Пейсли)
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