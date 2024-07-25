Roland Idowu - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Roland Idowu
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Roland Idowu
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|1' - 71'
|Бранн
|3:1
|Сент-Миррен
|Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
|56'
|11.08.2024
|1' - 46'
|Абердин
|3:1
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
|17'
|08.08.2024
|1' - 63'
|Сент-Миррен
|1:1
|Бранн
|Лига конференций, 3 раунд, первый матч
|04.08.2024
|1' - 90'
|Сент-Миррен
|3:0
|Хиберниан
|Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
|01.08.2024
|1' - 90'
|Сент-Миррен
|4:1
|Валюр
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|25.07.2024
|Был в запасе
|Валюр
|0:0
|Сент-Миррен
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Миррен
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2024
|1' -71'
|Бранн (Берген)
|3:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|56'
|08.08.2024
|1' -63'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Бранн (Берген)
|01.08.2024
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|4:1
|Валюр (Рейкьявик)
|25.07.2024
|Был в запасе
|Валюр (Рейкьявик)
|0:0
|Сент-Миррен (Пейсли)