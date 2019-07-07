Александр Котляров - статистика
#70 | Вратарь
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Котляров
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|191
|Вес
|84
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Котляров
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|191
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|1
|-5
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2019
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:5
|Химки (Химки)