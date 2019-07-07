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    Александр Котляров - статистика

    #70 | Вратарь
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Котляров
    Команда Луч
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 декабря 1983 (39 лет)
    Рост 191
    Вес 84
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 1 -5 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2019 1' -90' Луч (Владивосток) 2:5 Химки (Химки)
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