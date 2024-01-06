Stanley Ashbee - статистика
#43 | Полузащитник
|Имя
|Stanley Ashbee
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Stanley Ashbee
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.08.2024
|Был в запасе
|Халл Сити
|1:2
|Шеффилд Уэнсдэй
|Англия. Кубок лиги, 1 раунд
|10.08.2024
|Был в запасе
|Халл Сити
|1:1
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2024
|1' -80'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|06.01.2024
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)