Микеле Коллоколо - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Микеле
|Фамилия
|Коллоколо
|Команда
|Кремонезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таранто
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 ноября 1999 (24 года)
|Рост
|188
|Имя
|Микеле
|Фамилия
|Коллоколо
|Команда
|Кремонезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таранто
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 ноября 1999 (24 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 65'
|Козенца
|1:0
|Кремонезе
|Италия. Серия В, 1 тур
|10.08.2024
|1' - 90'
|Кремонезе
|
2:1
(5:4)п
|Бари
|Италия. Кубок, 1 раунд
|205'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кремонезе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|1' -65'
|Козенца (Козенца)
|1:0
|Кремонезе (Кремона)