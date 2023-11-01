Хосе Амо - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Амо
|Команда
|Тенерифе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 апреля 1998 (26 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Амо
|Команда
|Тенерифе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 апреля 1998 (26 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тенерифе
|3
|1
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.01.2024
|1' -62'
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|2:0
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|4' 48' 62'
|06.12.2023
|1' -124'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:3
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|01.11.2023
|1' -90'
|Компостела (Сантьяго-де-Компостела)
|0:1
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)