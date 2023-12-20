Sydney Osazuwa - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Sydney Osazuwa
|Команда
|Леганес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Sydney Osazuwa
|Команда
|Леганес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леганес
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2024
|90' -90'
|Альбасете (Альбасете)
|1:0
|Леганес (Леганес)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|1:2
|Леганес (Леганес)
|27.01.2024
|90' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|1:0
|Леганес (Леганес)
|22.01.2024
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|2:0
|Бургос (Бургос)
|14.01.2024
|Был в запасе
|ФК Андорра (Андорра ла Велья)
|2:3
|Леганес (Леганес)
|20.12.2023
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|1:1
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)