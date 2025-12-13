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Чехия. Шанс Лига
Команды
Теплице
Егор Цикало
Статистика
€ 200 тыс
Егор Цикало - статистика
Теплице
7 сентября 2001 (25)
#16 | Полузащитник
188 см
Украина
Статистика
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Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Польша. Кубок 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Теплице
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Теплице
1 : 0
13.12.2025
Словацко
81' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Теплице
1 : 2
05.12.2025
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Богемианс 1905
0 : 1
30.11.2025
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Градец-Кралове
0 : 0
25.10.2025
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
1 : 1
18.10.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Дукла
1 : 3
04.10.2025
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Теплице
0 : 0
28.09.2025
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
0 : 0
20.09.2025
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Баник
1 : 1
17.09.2025
Теплице
25' - 74'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Теплице
2 : 3
13.09.2025
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
4 : 1
30.08.2025
Теплице
68' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
0 : 1
23.08.2025
Яблонец
89' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
2 : 1
16.08.2025
Теплице
77' - 90'
85'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Славия
3 : 0
09.08.2025
Теплице
60' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Теплице
3 : 0
02.08.2025
Богемианс 1905
Был в запасе
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