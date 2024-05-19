Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Маркус Колке - статистика

Вердер
18 августа 1990 (36)
#25 | Вратарь
187 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ганза
33
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Ганза
1 : 2
19.05.2024
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
2 : 1
11.05.2024
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Ганза
1 : 2
04.05.2024
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Санкт-Паули
1 : 0
26.04.2024
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Ганза
0 : 2
21.04.2024
Магдебург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Герта
4 : 0
12.04.2024
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Ганза
3 : 1
05.04.2024
Веен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Хольштайн
2 : 0
30.03.2024
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Ганза
1 : 0
16.03.2024
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
0 : 1
08.03.2024
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Ганза
0 : 3
02.03.2024
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Фортуна
2 : 0
25.02.2024
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Ганза
2 : 2
17.02.2024
Гамбург
1' - 90'
87'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Оснабрюк
0 : 0
11.02.2024
Ганза
1' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Ганновер-96
2 : 1
04.02.2024
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганза
2 : 1
27.01.2024
Эльверсберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Падерборн
3 : 0
15.12.2023
Ганза
1' - 62'
62'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Ганза
0 : 2
10.12.2023
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Карлсруэ
2 : 2
03.12.2023
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Ганза
2 : 3
25.11.2023
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
1 : 2
12.11.2023
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганза
0 : 0
05.11.2023
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Веен
1 : 0
29.10.2023
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганза
1 : 3
22.10.2023
Хольштайн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
07.10.2023
Ганза
1' - 90'
57'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганза
1 : 0
30.09.2023
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
24.09.2023
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Ганза
1 : 3
16.09.2023
Фортуна
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гамбург
2 : 0
03.09.2023
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Ганза
2 : 1
26.08.2023
Оснабрюк
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганза
1 : 2
19.08.2023
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Эльверсберг
1 : 2
05.08.2023
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Ганза
2 : 0
30.07.2023
Нюрнберг
1' - 90'
Главные новости
6:0 от России, 7:0 от Англии, нападение на российского игрока, победа «Спартака» и другие новости
00:55
Только у одного тренера больше побед со сборной России, чем у Карпина
00:24
2
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+