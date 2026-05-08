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Италия. Серия B
Команды
Реджана 1919
Натан Гирма
Статистика
€ 350 тыс
Натан Гирма - статистика
Реджана 1919
11 декабря 2001 (24), Лозанна
#80 | Полузащитник
190 см
Швейцария | Эритрея
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реджана 1919
25
3
2
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
57' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
1' - 57'
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
74' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Виртус Энтелла
3 : 0
22.03.2026
Реджана 1919
1' - 78'
Италия. Серия В, 31 тур
Реджана 1919
0 : 0
17.03.2026
Монца
1' - 75'
Италия. Серия В, 30 тур
Бари
4 : 1
14.03.2026
Реджана 1919
1' - 80'
49'
Италия. Серия В, 29 тур
Венеция
2 : 0
07.03.2026
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 27 тур
Специя
0 : 1
28.02.2026
Реджана 1919
1' - 90'
40'
87'
Италия. Серия В, 26 тур
Реджана 1919
1 : 1
22.02.2026
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Эмполи
1 : 1
15.02.2026
Реджана 1919
1' - 78'
26'
Италия. Серия В, 24 тур
Реджана 1919
1 : 0
10.02.2026
Мантова
1' - 70'
39'
Италия. Серия В, 23 тур
Катанцаро
2 : 0
07.02.2026
Реджана 1919
57' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Реджана 1919
1 : 1
01.02.2026
Юве Стабиа
1' - 71'
Италия. Серия В, 21 тур
Фрозиноне
1 : 0
24.01.2026
Реджана 1919
1' - 75'
Италия. Серия В, 20 тур
Реджана 1919
1 : 2
17.01.2026
Чезена
1' - 73'
Италия. Серия В, 19 тур
Реджана 1919
1 : 3
10.01.2026
Венеция
1' - 90'
39'
45'
Италия. Серия В, 15 тур
Мантова
0 : 1
08.12.2025
Реджана 1919
1' - 46'
Италия. Серия В, 14 тур
Реджана 1919
0 : 1
29.11.2025
Фрозиноне
1' - 37'
36'
Италия. Серия В, 13 тур
Каррарезе
0 : 0
22.11.2025
Реджана 1919
1' - 67'
35'
Италия. Серия В, 12 тур
Реджана 1919
0 : 0
08.11.2025
Виртус Энтелла
64' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Реджана 1919
3 : 1
18.10.2025
Бари
1' - 60'
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 2
04.10.2025
Реджана 1919
1' - 74'
24'
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
1 : 1
30.09.2025
Специя
46' - 90'
61'
90'
Италия. Серия В, 5 тур
Зюйдтироль
3 : 1
27.09.2025
Реджана 1919
1' - 46'
Италия. Серия В, 4 тур
Реджана 1919
2 : 2
20.09.2025
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Юве Стабиа
0 : 0
13.09.2025
Реджана 1919
46' - 90'
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