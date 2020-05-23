Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,50 млн

Такахиро Акимото - статистика

Оуд-Хеверли
31 января 1998 (28), Уцуномия
#30 | Полузащитник
170 см
Япония
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оуд-Хеверли
31
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
23.05.2026
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Оуд-Хеверли
3 : 0
15.05.2026
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Стандард
2 : 1
08.05.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Вестерло
3 : 3
02.05.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
25.04.2026
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Генк
0 : 0
12.04.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Оуд-Хеверли
1 : 3
04.04.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
22.03.2026
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Шарлеруа
0 : 2
14.03.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Оуд-Хеверли
0 : 1
07.03.2026
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Андерлехт
5 : 1
28.02.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Брюгге
2 : 1
21.02.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Оуд-Хеверли
3 : 2
14.02.2026
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Гент
1 : 3
07.02.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
01.02.2026
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Оуд-Хеверли
0 : 0
24.01.2026
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Сент-Труйден
1 : 0
18.01.2026
Оуд-Хеверли
80' - 90'
86'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
23.11.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
08.11.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
4 : 0
02.11.2025
Гент
1' - 90'
82'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 1
25.10.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
0 : 1
18.10.2025
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Вестерло
2 : 0
05.10.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
26.09.2025
Андерлехт
1' - 90'
51'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
20.09.2025
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Зюлте-Варегем
2 : 0
13.09.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
31.08.2025
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Дендер
0 : 1
24.08.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
15.08.2025
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Антверпен
3 : 1
10.08.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Юнион СЖ
5 : 0
03.08.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.07.2025
Шарлеруа
1' - 90'
Главные новости
6:0 от России, 7:0 от Англии, нападение на российского игрока, победа «Спартака» и другие новости
00:55
Только у одного тренера больше побед со сборной России, чем у Карпина
00:24
1
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+