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Германия. Вторая Бундеслига
Команды
Нюрнберг
Andrea Ceresoli
Статистика
Andrea Ceresoli - статистика
Нюрнберг
#14 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Карлсруэ
0 : 1
19.09.2026
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Хольштайн
2 : 2
05.09.2026
Нюрнберг
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катанцаро
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 24 тур
Катанцаро
4 : 2
01.02.2025
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Брешиа
2 : 3
26.01.2025
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Катанцаро
0 : 0
19.01.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Зюйдтироль
1 : 1
12.01.2025
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Катанцаро
1 : 0
29.12.2024
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Козенца
1 : 1
26.12.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Катанцаро
0 : 1
21.12.2024
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Палермо
1 : 2
15.12.2024
Катанцаро
1' - 90'
45'
Италия. Серия В, 16 тур
Катанцаро
2 : 1
08.12.2024
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Сампдория
3 : 3
30.11.2024
Катанцаро
1' - 61'
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
2 : 2
23.11.2024
Мантова
1' - 69'
Италия. Серия В, 13 тур
Реджана 1919
2 : 2
10.11.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
0 : 0
03.11.2024
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
0 : 0
30.10.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
3 : 0
27.10.2024
Зюйдтироль
69' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Бари
1 : 1
18.10.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Катанцаро
2 : 2
06.10.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Катанцаро
3 : 1
01.09.2024
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Чезена
2 : 0
28.08.2024
Катанцаро
1' - 60'
Италия. Серия В, 2 тур
Катанцаро
0 : 0
25.08.2024
Юве Стабиа
1' - 82'
Италия. Серия В, 1 тур
Катанцаро
1 : 1
18.08.2024
Сассуоло
1' - 90'
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