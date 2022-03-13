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    Хосе Анхель - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Хосе
    Фамилия Анхель
    Команда Эйбар
    Состав Основной
    Родной город Хихон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 сентября 1989 (33 года)
    Рост 182
    Вес 74
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осасуна 21 1 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 1' -75' Осасуна (Памплона) 0:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    15.05.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Осасуна (Памплона)
    08.05.2022 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:1 Осасуна (Памплона)
    01.05.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:1 Осасуна (Памплона)
    20.04.2022 1' -68' Осасуна (Памплона) 1:3 Реал (Мадрид)
    16.04.2022 1' -65' Валенсия (Валенсия) 1:2 Осасуна (Памплона)
    10.04.2022 1' -61' Осасуна (Памплона) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    03.04.2022 46' -90' Бетис (Севилья) 4:1 Осасуна (Памплона)
    82'
    19.03.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 3:1 Леванте (Валенсия)
    13.03.2022 1' -90' Барселона (Барселона) 4:0 Осасуна (Памплона)
    05.03.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    27.02.2022 82' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Осасуна (Памплона)
    90'
    19.02.2022 76' -90' Осасуна (Памплона) 0:3 Атлетико (Мадрид)
    12.02.2022 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 0:3 Осасуна (Памплона)
    05.02.2022 66' -90' Осасуна (Памплона) 0:0 Севилья (Севилья)
    23.01.2022 Был в запасе Гранада (Гранада) 0:2 Осасуна (Памплона)
    19.01.2022 1' -79' Сельта (Виго) 2:0 Осасуна (Памплона)
    09.01.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:0 Кадис (Кадис)
    03.01.2022 1' -82' Осасуна (Памплона) 1:3 Атлетик (Бильбао)
    66'
    19.12.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Осасуна (Памплона)
    12.12.2021 74' -90' Осасуна (Памплона) 2:2 Барселона (Барселона)
    05.12.2021 90' -90' Леванте (Валенсия) 0:0 Осасуна (Памплона)
    29.11.2021 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:1 Эльче (Эльче)
    20.11.2021 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Осасуна (Памплона)
    07.11.2021 83' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    30.10.2021 1' -90' Севилья (Севилья) 2:0 Осасуна (Памплона)
    22.10.2021 1' -74' Осасуна (Памплона) 1:1 Гранада (Гранада)
    74'
    17.10.2021 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:2 Осасуна (Памплона)
    02.10.2021 86' -90' Осасуна (Памплона) 1:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    26.09.2021 1' -81' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:3 Осасуна (Памплона)
    9'
    23.09.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:3 Бетис (Севилья)
    18.09.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:2 Осасуна (Памплона)
    12.09.2021 82' -90' Осасуна (Памплона) 1:4 Валенсия (Валенсия)
    29.08.2021 87' -90' Кадис (Кадис) 2:3 Осасуна (Памплона)
    23.08.2021 83' -90' Осасуна (Памплона) 0:0 Сельта (Виго)
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