Хосе Анхель - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Анхель
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хихон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Анхель
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хихон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осасуна
|21
|1
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|1' -75'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|20.04.2022
|1' -68'
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Реал (Мадрид)
|16.04.2022
|1' -65'
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|10.04.2022
|1' -61'
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|03.04.2022
|46' -90'
|Бетис (Севилья)
|4:1
|Осасуна (Памплона)
|82'
|19.03.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|13.03.2022
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Осасуна (Памплона)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.02.2022
|82' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|90'
|19.02.2022
|76' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:3
|Осасуна (Памплона)
|05.02.2022
|66' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|23.01.2022
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|0:2
|Осасуна (Памплона)
|19.01.2022
|1' -79'
|Сельта (Виго)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|09.01.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|03.01.2022
|1' -82'
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Атлетик (Бильбао)
|66'
|19.12.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|12.12.2021
|74' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:2
|Барселона (Барселона)
|05.12.2021
|90' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|29.11.2021
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Эльче (Эльче)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|07.11.2021
|83' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|30.10.2021
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|22.10.2021
|1' -74'
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Гранада (Гранада)
|74'
|17.10.2021
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|02.10.2021
|86' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|26.09.2021
|1' -81'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:3
|Осасуна (Памплона)
|9'
|23.09.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Бетис (Севилья)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:2
|Осасуна (Памплона)
|12.09.2021
|82' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:4
|Валенсия (Валенсия)
|29.08.2021
|87' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:3
|Осасуна (Памплона)
|23.08.2021
|83' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Сельта (Виго)