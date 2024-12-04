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Хосе Анхель
Статистика
Хосе Анхель - статистика
Завершил карьеру
5 сентября 1989 (37), Хихон
#3 | Защитник
182 см | 74 кг
Испания
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Спортинг
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Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 2 раунд
Расинг
1 : 0
04.12.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
1' - 90'
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