Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 3 млн

Даниэль Эльфадли - статистика

ЛАСК
6 апреля 1997 (29)
#23 | Полузащитник
188 см
Ливия | Германия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Хартберг
3 : 3
20.09.2026
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Штурм
2 : 1
13.09.2026
ЛАСК
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
1 : 0
08.09.2026
ЛАСК
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гамбург
21
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Байер
1 : 1
16.05.2026
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Гамбург
3 : 2
10.05.2026
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
1 : 2
02.05.2026
Гамбург
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Гамбург
1 : 2
25.04.2026
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
3 : 1
18.04.2026
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Штутгарт
4 : 0
12.04.2026
Гамбург
1' - 72'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Гамбург
1 : 1
04.04.2026
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия Д
3 : 2
21.03.2026
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Гамбург
1 : 1
14.03.2026
Кельн
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
1 : 2
07.03.2026
Гамбург
1' - 46'
20'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гамбург
0 : 1
04.03.2026
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Гамбург
1 : 2
01.03.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
1 : 1
20.02.2026
Гамбург
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Гамбург
3 : 2
14.02.2026
Унион
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хайденхайм
0 : 2
07.02.2026
Гамбург
1' - 46'
7'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Гамбург
2 : 2
31.01.2026
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Санкт-Паули
0 : 0
23.01.2026
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
2 : 1
10.01.2026
Гамбург
1' - 51'
4'
51'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гамбург
1 : 1
20.12.2025
Айнтрахт
1' - 61'
60'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Хоффенхайм
4 : 1
13.12.2025
Гамбург
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
4 : 1
02.11.2025
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Гамбург
0 : 1
25.10.2025
Вольфсбург
1' - 88'
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
18.10.2025
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
4 : 0
05.10.2025
Майнц
1' - 90'
17'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Унион
0 : 0
28.09.2025
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
2 : 1
20.09.2025
Хайденхайм
1' - 90'
22'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
5 : 0
13.09.2025
Гамбург
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гамбург
0 : 2
29.08.2025
Санкт-Паули
1' - 75'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
0 : 0
24.08.2025
Гамбург
1' - 90'
Главные новости
6:0 от России, 7:0 от Англии, нападение на российского игрока, победа «Спартака» и другие новости
00:55
Только у одного тренера больше побед со сборной России, чем у Карпина
00:24
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+