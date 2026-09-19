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Бельгия. Про-Лига
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Андерлехт
Мартен Винклер
Статистика
€ 2 млн
Мартен Винклер - статистика
Андерлехт
31 октября 2002 (23)
#10 | Нападающий
184 см
Германия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
1' - 77'
48, 54'
Лига Европы, 1 тур
Андерлехт
1 : 2
16.09.2026
Лион
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Андерлехт
0 : 0
06.09.2026
Генк
65' - 90'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Германия. Вторая Бундеслига 2026/2027
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Германия. Кубок 2024/2025
Германия. Вторая Бундеслига 2023/2024
Германия. Кубок 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Андерлехт
3
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
1' - 77'
48, 54'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Андерлехт
0 : 0
06.09.2026
Генк
65' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
3 : 0
30.08.2026
Андерлехт
70' - 90'
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