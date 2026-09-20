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Серия А 2026/2027
Команды
Лечче
Джамиль Зиберт
Статистика
€ 4,50 млн
Джамиль Зиберт - статистика
Лечче
2 апреля 2002 (24), Дюссельдорф
#5 | Защитник
193 см
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 0
20.09.2026
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
3 : 2
13.09.2026
Монца
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
07.09.2026
Лечче
66' - 90'
90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 0
20.09.2026
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
3 : 2
13.09.2026
Монца
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
07.09.2026
Лечче
66' - 90'
90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 4
31.08.2026
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Венеция
0 : 2
23.08.2026
Лечче
1' - 90'
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