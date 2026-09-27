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МЛС 2026
Команды
Нэшвилл
Элиас Саад
Статистика
€ 2 млн
Элиас Саад - статистика
Нэшвилл
27 декабря 1999 (26), Гамбург
#11 | Нападающий
185 см
Тунис | Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Нэшвилл
2 : 0
27.09.2026
Торонто
1' - 71'
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
1' - 69'
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
56' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
1' - 66'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
1' - 81'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Нэшвилл
8
0
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Нэшвилл
2 : 0
27.09.2026
Торонто
1' - 71'
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
1' - 69'
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
56' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
1' - 66'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
1' - 81'
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
1' - 90'
53'
США. МЛС, 21 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
20.08.2026
Нэшвилл
1' - 70'
США. МЛС, 19 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
02.08.2026
Нэшвилл
62' - 90'
84'
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