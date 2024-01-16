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Пол МакКаллум
Статистика
Пол МакКаллум - статистика
Завершил карьеру
28 июля 1993 (33), Лондон
#9 | Нападающий
191 см
Англия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истли
3
3
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Истли
1 : 3
16.01.2024
Ньюпорт Каунти
1' - 90'
48'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ньюпорт Каунти
1 : 1
06.01.2024
Истли
1' - 90'
63'
Англия. Кубок, 1/64 финала
Истли
2 : 1
03.12.2023
Рединг
1' - 90'
22, 90'
35'
Англия. Кубок, 1/128 финала
Истли
5 : 1
04.11.2023
Борэм Вуд
Был в запасе
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