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Ирландия. Премьер Дивизион
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Сент-Патрикс
Джеймс Браун
Статистика
€ 250 тыс
Джеймс Браун - статистика
Сент-Патрикс
4 июня 1998 (28), Дублин
#23 | Защитник
Ирландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Был в запасе
Статистика по турнирам
Ирландия. Премьер Дивизион 2026
Шотландия. Премьер-лига 2025/2026
Шотландия. Премьер-лига 2024/2025
Шотландия. Премьер-лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Килмарнок
15
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Данди
2 : 1
30.12.2025
Килмарнок
1' - 79'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Сент-Миррен
0 : 0
27.12.2025
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Килмарнок
0 : 1
20.12.2025
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Абердин
2 : 1
14.12.2025
Килмарнок
1' - 90'
17'
68'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Килмарнок
0 : 3
06.12.2025
Рейнджерс
1' - 82'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
1 : 1
03.12.2025
Килмарнок
1' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
1 : 1
29.11.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Килмарнок
1 : 3
22.11.2025
Мазервелл
1' - 79'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Селтик
4 : 0
09.11.2025
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Фалкирк
3 : 1
01.11.2025
Килмарнок
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Килмарнок
0 : 1
29.10.2025
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Рейнджерс
3 : 1
26.10.2025
Килмарнок
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Килмарнок
0 : 3
18.10.2025
Хартс
1' - 72'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Килмарнок
2 : 0
04.10.2025
Сент-Миррен
1' - 90'
36'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Данди Юнайтед
0 : 2
27.09.2025
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Килмарнок
1 : 2
14.09.2025
Селтик
1' - 84'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Мазервелл
2 : 2
30.08.2025
Килмарнок
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