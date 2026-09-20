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Швейцария. Суперлига
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Лугано
Мартим Маркеш
Статистика
€ 4 млн
Мартим Маркеш - статистика
Лугано
11 февраля 2004 (22)
#26 | Защитник
173 см
Португалия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
20.09.2026
Лугано
72' - 90'
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Команда
И
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П
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К
Лугано
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
71' - 90'
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