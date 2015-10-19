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    Иван Эрнандес - статистика

    Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Эрнандес
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 февраля 1980 (43 года)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 1' -90' Спортинг (Хихон) 1:0 Малага (Малага)
    19.10.2015 1' -90' Спортинг (Хихон) 3:3 Гранада (Гранада)
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