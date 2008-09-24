Йорген Колин - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Йорген
|Фамилия
|Колин
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1981 (42 года)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Имя
|Йорген
|Фамилия
|Колин
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1981 (42 года)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2009
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Спортинг (Хихон)
|25.01.2009
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|5:1
|Спортинг (Хихон)
|24.09.2008
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|7:1
|Спортинг (Хихон)