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    Йорген Колин - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Йорген
    Фамилия Колин
    Команда Хапоэль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 января 1981 (42 года)
    Рост 180
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2009 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 3:1 Спортинг (Хихон)
    25.01.2009 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 5:1 Спортинг (Хихон)
    24.09.2008 1' -90' Реал (Мадрид) 7:1 Спортинг (Хихон)
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