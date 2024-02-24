Levin Winkler - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Levin Winkler
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Levin Winkler
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.05.2024
|1' - 90'
|Базель
|1:1
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 1 тур
|78'
|21.04.2024
|1' - 68'
|Люцерн
|1:1
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 33 тур
|14.04.2024
|1' - 90'
|Янг Бойз
|4:2
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 32 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Люцерн
|0:0
|Лозанна-Спорт
|Швейцария. Суперлига, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люцерн
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2024
|1' -90'
|Базель (Базель)
|1:1
|Люцерн (Люцерн)
|78'
|21.04.2024
|1' -68'
|Люцерн (Люцерн)
|1:1
|Базель (Базель)
|14.04.2024
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|4:2
|Люцерн (Люцерн)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Люцерн (Люцерн)
|0:0
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|04.04.2024
|1' -90'
|Люцерн (Люцерн)
|1:0
|Ивердон (Ивердон-ле-Бен)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|1:1
|Люцерн (Люцерн)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Люцерн (Люцерн)
|2:2
|Серветт (Женева)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Стад Лозанна Уши (Лозанна)
|2:1
|Люцерн (Люцерн)
|03.03.2024
|84' -90'
|Люцерн (Люцерн)
|0:1
|Лугано (Лугано)
|24.02.2024
|1' -90'
|Грассхоппер (Цюрих)
|0:1
|Люцерн (Люцерн)
|18.02.2024
|62' -90'
|Люцерн (Люцерн)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)
|11.02.2024
|Был в запасе
|Винтертур (Винтертур)
|2:1
|Люцерн (Люцерн)
|04.02.2024
|1' -57'
|Люцерн (Люцерн)
|1:0
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|01.02.2024
|1' -90'
|Стад Лозанна Уши (Лозанна)
|0:3
|Люцерн (Люцерн)
|28.01.2024
|22' -90'
|Люцерн (Люцерн)
|2:1
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|23.01.2024
|Был в запасе
|Ивердон (Ивердон-ле-Бен)
|2:1
|Люцерн (Люцерн)
|10.12.2023
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|1:1
|Люцерн (Люцерн)