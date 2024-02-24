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    Levin Winkler - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Levin Winkler
    Команда Люцерн
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.05.2024 1' - 90' Базель 1:1 Люцерн Швейцария. Суперлига, 1 тур
    78'
    21.04.2024 1' - 68' Люцерн 1:1 Базель Швейцария. Суперлига, 33 тур
    14.04.2024 1' - 90' Янг Бойз 4:2 Люцерн Швейцария. Суперлига, 32 тур
    07.04.2024 Был в запасе Люцерн 0:0 Лозанна-Спорт Швейцария. Суперлига, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люцерн 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2024 1' -90' Базель (Базель) 1:1 Люцерн (Люцерн)
    78'
    21.04.2024 1' -68' Люцерн (Люцерн) 1:1 Базель (Базель)
    14.04.2024 1' -90' Янг Бойз (Берн) 4:2 Люцерн (Люцерн)
    07.04.2024 Был в запасе Люцерн (Люцерн) 0:0 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    04.04.2024 1' -90' Люцерн (Люцерн) 1:0 Ивердон (Ивердон-ле-Бен)
    01.04.2024 Был в запасе Санкт-Галлен (Санкт-Галлен) 1:1 Люцерн (Люцерн)
    17.03.2024 Был в запасе Люцерн (Люцерн) 2:2 Серветт (Женева)
    10.03.2024 Был в запасе Стад Лозанна Уши (Лозанна) 2:1 Люцерн (Люцерн)
    03.03.2024 84' -90' Люцерн (Люцерн) 0:1 Лугано (Лугано)
    24.02.2024 1' -90' Грассхоппер (Цюрих) 0:1 Люцерн (Люцерн)
    18.02.2024 62' -90' Люцерн (Люцерн) 0:1 Цюрих (Цюрих)
    11.02.2024 Был в запасе Винтертур (Винтертур) 2:1 Люцерн (Люцерн)
    04.02.2024 1' -57' Люцерн (Люцерн) 1:0 Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
    01.02.2024 1' -90' Стад Лозанна Уши (Лозанна) 0:3 Люцерн (Люцерн)
    28.01.2024 22' -90' Люцерн (Люцерн) 2:1 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    23.01.2024 Был в запасе Ивердон (Ивердон-ле-Бен) 2:1 Люцерн (Люцерн)
    10.12.2023 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 1:1 Люцерн (Люцерн)
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