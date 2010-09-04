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    Эби Смолярек - статистика

    Нападающий
    Имя Эби
    Фамилия Смолярек
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 января 1981 (42 года)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Польша 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.09.2010 87' -90' Польша 1:1 Украина
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