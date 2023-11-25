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    Яго Сикейра - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Яго
    Фамилия Сикейра
    Команда Верес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 марта 2000 (24 года)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.04.2024 1' - 90' Рух 3:1 Верес Украина. Премьер-лига, 26 тур
    66'
    21.04.2024 1' - 90' Верес 1:1 Днепр-1 Украина. Премьер-лига, 25 тур
    19' 82'
    15.04.2024 1' - 90' ЛНЗ 1:0 Верес Украина. Премьер-лига, 24 тур
    06.04.2024 70' - 90' Верес 3:0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 23 тур
    86'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верес 20 3 2 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.04.2024 1' -90' Рух (Львов) 3:1 Верес (Ровно)
    66'
    21.04.2024 1' -90' Верес (Ровно) 1:1 Днепр-1 (Днепр)
    19' 82'
    15.04.2024 1' -90' ЛНЗ (Черкасы) 1:0 Верес (Ровно)
    06.04.2024 70' -90' Верес (Ровно) 3:0 Оболонь (Киев)
    86'
    30.03.2024 1' -46' Верес (Ровно) 0:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    44'
    17.03.2024 1' -58' Черноморец (Одесса) 0:1 Верес (Ровно)
    02.03.2024 1' -84' Ворскла (Полтава) 2:1 Верес (Ровно)
    74'
    25.02.2024 1' -90' Верес (Ровно) 0:2 Колос (Ковалевка)
    01.12.2023 1' -85' Полесье (Житомир) 1:1 Верес (Ровно)
    53'
    25.11.2023 1' -79' Верес (Ровно) 4:2 Металлист 1925 (Харьков)
    36'
    11.11.2023 1' -80' Александрия (Александрия) 1:0 Верес (Ровно)
    71'
    05.11.2023 1' -71' Верес (Ровно) 2:1 Заря (Луганск)
    22.10.2023 62' -90' Верес (Ровно) 2:5 Рух (Львов)
    82'
    07.10.2023 1' -90' Днепр-1 (Днепр) 2:0 Верес (Ровно)
    30.09.2023 63' -90' Верес (Ровно) 0:0 ЛНЗ (Черкасы)
    17.09.2023 67' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 2:1 Верес (Ровно)
    01.09.2023 1' -62' Верес (Ровно) 3:1 Черноморец (Одесса)
    35'
    19.08.2023 1' -78' Верес (Ровно) 1:2 Ворскла (Полтава)
    02.08.2023 1' -87' Верес (Ровно) 1:1 Шахтер (Донецк)
    28.07.2023 1' -80' Верес (Ровно) 0:2 Полесье (Житомир)
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