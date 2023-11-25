Яго Сикейра - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Яго
|Фамилия
|Сикейра
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 2000 (24 года)
|Рост
|182
|Имя
|Яго
|Фамилия
|Сикейра
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 2000 (24 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|1' - 90'
|Рух
|3:1
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 26 тур
|66'
|21.04.2024
|1' - 90'
|Верес
|1:1
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 25 тур
|19' 82'
|15.04.2024
|1' - 90'
|ЛНЗ
|1:0
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 24 тур
|06.04.2024
|70' - 90'
|Верес
|3:0
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 23 тур
|86'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верес
|20
|3
|2
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2024
|1' -90'
|Рух (Львов)
|3:1
|Верес (Ровно)
|66'
|21.04.2024
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|1:1
|Днепр-1 (Днепр)
|19' 82'
|15.04.2024
|1' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:0
|Верес (Ровно)
|06.04.2024
|70' -90'
|Верес (Ровно)
|3:0
|Оболонь (Киев)
|86'
|30.03.2024
|1' -46'
|Верес (Ровно)
|0:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|44'
|17.03.2024
|1' -58'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Верес (Ровно)
|02.03.2024
|1' -84'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Верес (Ровно)
|74'
|25.02.2024
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|0:2
|Колос (Ковалевка)
|01.12.2023
|1' -85'
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Верес (Ровно)
|53'
|25.11.2023
|1' -79'
|Верес (Ровно)
|4:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|36'
|11.11.2023
|1' -80'
|Александрия (Александрия)
|1:0
|Верес (Ровно)
|71'
|05.11.2023
|1' -71'
|Верес (Ровно)
|2:1
|Заря (Луганск)
|22.10.2023
|62' -90'
|Верес (Ровно)
|2:5
|Рух (Львов)
|82'
|07.10.2023
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|2:0
|Верес (Ровно)
|30.09.2023
|63' -90'
|Верес (Ровно)
|0:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|17.09.2023
|67' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:1
|Верес (Ровно)
|01.09.2023
|1' -62'
|Верес (Ровно)
|3:1
|Черноморец (Одесса)
|35'
|19.08.2023
|1' -78'
|Верес (Ровно)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|02.08.2023
|1' -87'
|Верес (Ровно)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|28.07.2023
|1' -80'
|Верес (Ровно)
|0:2
|Полесье (Житомир)