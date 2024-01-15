Лойде Аугушту - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Лойде
|Фамилия
|Аугушту
|Команда
|Аланьяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луанда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 2000 (24 года)
|Рост
|185
|Имя
|Лойде
|Фамилия
|Аугушту
|Команда
|Аланьяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луанда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 2000 (24 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.05.2024
|63' - 90'
|Анкарагюджю
|1:1
|Аланьяспор
|Турция. Суперлига, 35 тур
|28.04.2024
|Был в запасе
|Аланьяспор
|6:0
|Истанбулспор
|Турция. Суперлига, 34 тур