Самуэль Адениран - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Адениран
|Команда
|Сент-Луис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хьюстон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 сентября 1998 (25 лет)
|Рост
|196
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Адениран
|Команда
|Сент-Луис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хьюстон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 сентября 1998 (25 лет)
|Рост
|196
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.05.2024
|64' - 90'
|Динамо Хьюстон
|0:0
|Сент-Луис
|США. МЛС, 15 тур
|07.04.2024
|73' - 90'
|Сент-Луис
|0:0
|Даллас
|США. МЛС, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Луис
|8
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2024
|64' -90'
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|0:0
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|07.04.2024
|73' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|0:0
|Даллас (Даллас)
|31.03.2024
|68' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:1
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|24.03.2024
|1' -81'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|2:2
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|17.03.2024
|60' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|3:3
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|60' 83'
|10.03.2024
|1' -59'
|Остин (Остин)
|2:2
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|03.03.2024
|1' -88'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|72'
|25.02.2024
|67' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|79'