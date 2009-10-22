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    Габри - статистика

    Полузащитник
    Имя Габриэль
    Фамилия Гарсия
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Сальент
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 февраля 1979 (44 года)
    Рост 175
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2010 Был в запасе Ювентус (Турин) 0:0 Аякс (Амстердам)
    22.10.2009 78' -90' Аякс (Амстердам) 2:1 Динамо (Загреб)
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