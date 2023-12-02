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    Solomon Smith - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Solomon Smith
    Команда Мэйдстоун Юнайтед
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.01.2024 Был в запасе Ипсвич Таун 1:2 Мэйдстоун Юнайтед Англия. Кубок, 1/16 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мэйдстоун Юнайтед 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.01.2024 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:2 Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун)
    06.01.2024 Был в запасе Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун) 1:0 Стивенидж (Стивэнейдж)
    02.12.2023 1' -90' Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун) 2:1 Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)
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