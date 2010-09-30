Ник ван дер Велден - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Ник
|Фамилия
|ван дер Велден
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 декабря 1981 (41 год)
|Рост
|189
|Вес
|84
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Ник
|Фамилия
|ван дер Велден
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 декабря 1981 (41 год)
|Рост
|189
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЗ Алкмаар
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2010
|80' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:2
|Динамо (Киев)
|82'
|30.09.2010
|79' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)