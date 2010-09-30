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    Ник ван дер Велден - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Ник
    Фамилия ван дер Велден
    Команда Виллем II
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 декабря 1981 (41 год)
    Рост 189
    Вес 84
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЗ Алкмаар 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2010 80' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:2 Динамо (Киев)
    82'
    30.09.2010 79' -90' БАТЭ (Борисов) 4:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
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