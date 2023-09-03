Якоб Наполеон Ромсаас - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Якоб Наполеон
|Фамилия
|Ромсаас
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 2004 (19 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Якоб Наполеон
|Фамилия
|Ромсаас
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 2004 (19 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тромсе
|19
|6
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|64' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|90'
|26.11.2023
|66' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|05.11.2023
|1' -70'
|Тромсе (Тромсе)
|0:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|30.10.2023
|1' -73'
|Мольде (Мольде)
|1:4
|Тромсе (Тромсе)
|22.10.2023
|1' -69'
|Викинг (Ставангер)
|3:4
|Тромсе (Тромсе)
|08.10.2023
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:2
|Олесунн (Олесунн)
|30.09.2023
|46' -90'
|Стабек (Берум)
|0:1
|Тромсе (Тромсе)
|90'
|24.09.2023
|1' -46'
|Бранн (Берген)
|2:1
|Тромсе (Тромсе)
|27'
|17.09.2023
|1' -61'
|Тромсе (Тромсе)
|2:1
|ХамКам (Хамар)
|03.09.2023
|1' -79'
|Тромсе (Тромсе)
|3:1
|Русенборг (Тронхейм)
|15' 49'
|26.08.2023
|1' -46'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|4:0
|Тромсе (Тромсе)
|20.08.2023
|69' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|85'
|06.08.2023
|1' -81'
|Тромсе (Тромсе)
|3:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|30.07.2023
|1' -82'
|Буде-Глимт (Буде)
|0:2
|Тромсе (Тромсе)
|21'
|23.07.2023
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|3:1
|Бранн (Берген)
|6' 46'
|16.07.2023
|63' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|2:1
|Тромсе (Тромсе)
|09.07.2023
|76' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|0:0
|Волеренга (Осло)
|02.07.2023
|Был в запасе
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|0:1
|Тромсе (Тромсе)
|25.06.2023
|41' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:1
|Стабек (Берум)
|11.06.2023
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|2:3
|Тромсе (Тромсе)
|04.06.2023
|89' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|29.05.2023
|Был в запасе
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|1:2
|Тромсе (Тромсе)
|16.05.2023
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|2:3
|Буде-Глимт (Буде)
|13.05.2023
|Был в запасе
|ХамКам (Хамар)
|1:2
|Тромсе (Тромсе)
|07.05.2023
|71' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|0:1
|Одд (Шиен)