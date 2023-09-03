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    Якоб Наполеон Ромсаас - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Якоб Наполеон
    Фамилия Ромсаас
    Команда Тромсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 мая 2004 (19 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тромсе 19 6 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2023 64' -90' Волеренга (Осло) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    90'
    26.11.2023 66' -90' Тромсе (Тромсе) 2:1 Хаугесунд (Хаугесунд)
    05.11.2023 1' -70' Тромсе (Тромсе) 0:1 Стремсгодсет (Драммен)
    30.10.2023 1' -73' Мольде (Мольде) 1:4 Тромсе (Тромсе)
    22.10.2023 1' -69' Викинг (Ставангер) 3:4 Тромсе (Тромсе)
    08.10.2023 1' -90' Тромсе (Тромсе) 1:2 Олесунн (Олесунн)
    30.09.2023 46' -90' Стабек (Берум) 0:1 Тромсе (Тромсе)
    90'
    24.09.2023 1' -46' Бранн (Берген) 2:1 Тромсе (Тромсе)
    27'
    17.09.2023 1' -61' Тромсе (Тромсе) 2:1 ХамКам (Хамар)
    03.09.2023 1' -79' Тромсе (Тромсе) 3:1 Русенборг (Тронхейм)
    15' 49'
    26.08.2023 1' -46' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 4:0 Тромсе (Тромсе)
    20.08.2023 69' -90' Тромсе (Тромсе) 1:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    85'
    06.08.2023 1' -81' Тромсе (Тромсе) 3:1 Лиллестрем (Лиллестрем)
    30.07.2023 1' -82' Буде-Глимт (Буде) 0:2 Тромсе (Тромсе)
    21'
    23.07.2023 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 3:1 Бранн (Берген)
    6' 46'
    16.07.2023 63' -90' Русенборг (Тронхейм) 2:1 Тромсе (Тромсе)
    09.07.2023 76' -90' Тромсе (Тромсе) 0:0 Волеренга (Осло)
    02.07.2023 Был в запасе Лиллестрем (Лиллестрем) 0:1 Тромсе (Тромсе)
    25.06.2023 41' -90' Тромсе (Тромсе) 2:1 Стабек (Берум)
    11.06.2023 Был в запасе Олесунн (Олесунн) 2:3 Тромсе (Тромсе)
    04.06.2023 89' -90' Тромсе (Тромсе) 2:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    29.05.2023 Был в запасе Хаугесунд (Хаугесунд) 1:2 Тромсе (Тромсе)
    16.05.2023 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 2:3 Буде-Глимт (Буде)
    13.05.2023 Был в запасе ХамКам (Хамар) 1:2 Тромсе (Тромсе)
    07.05.2023 71' -90' Тромсе (Тромсе) 0:1 Одд (Шиен)
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