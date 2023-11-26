Коки Огава - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Коки
|Фамилия
|Огава
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 1997 (26 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Коки
|Фамилия
|Огава
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 1997 (26 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.02.2024
|1' - 90'
|РКС Ваалвейк
|2:0
|НЕК
|Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
|03.02.2024
|1' - 85'
|НЕК
|3:1
|Хераклес
|Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
|51' 59'
|28.01.2024
|1' - 90'
|Гоу Эхед Иглс
|2:2
|НЕК
|Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|НЕК
|1:0
|Твенте
|Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
|14.01.2024
|1' - 90'
|Фейеноорд
|2:2
|НЕК
|Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|НЕК
|19
|7
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.02.2024
|1' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:0
|НЕК (Неймеген)
|03.02.2024
|1' -85'
|НЕК (Неймеген)
|3:1
|Хераклес (Альмело)
|51' 59'
|28.01.2024
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|НЕК (Неймеген)
|20.01.2024
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:0
|Твенте (Энсхеде)
|14.01.2024
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:2
|НЕК (Неймеген)
|45'
|15.12.2023
|1' -85'
|НЕК (Неймеген)
|4:1
|Фортуна (Ситтард)
|45'
|09.12.2023
|1' -76'
|Зволле (Зволле)
|1:3
|НЕК (Неймеген)
|06.12.2023
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:2
|НЕК (Неймеген)
|03.12.2023
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|26.11.2023
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|11.11.2023
|1' -88'
|Твенте (Энсхеде)
|3:3
|НЕК (Неймеген)
|86'
|05.11.2023
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:3
|Волендам (Волендам)
|6' 90'
|21.10.2023
|67' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Алмере Сити (Алмере)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Херенвен (Херенвен)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|01.10.2023
|81' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:3
|Витесс (Арнем)
|23.09.2023
|66' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:0
|Утрехт (Утрехт)
|16.09.2023
|1' -72'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:0
|НЕК (Неймеген)
|01.09.2023
|1' -75'
|Спарта (Роттердам)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|26.08.2023
|1' -76'
|НЕК (Неймеген)
|3:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|18.08.2023
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:1
|НЕК (Неймеген)
|24'
|13.08.2023
|1' -65'
|НЕК (Неймеген)
|3:4
|Экселсиор (Роттердам)
|60'