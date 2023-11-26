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    Коки Огава - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Коки
    Фамилия Огава
    Команда НЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 августа 1997 (26 лет)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 1' - 90' РКС Ваалвейк 2:0 НЕК Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
    03.02.2024 1' - 85' НЕК 3:1 Хераклес Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
    51' 59'
    28.01.2024 1' - 90' Гоу Эхед Иглс 2:2 НЕК Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
    20.01.2024 1' - 90' НЕК 1:0 Твенте Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
    14.01.2024 1' - 90' Фейеноорд 2:2 НЕК Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
    45'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    НЕК 19 7 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.02.2024 1' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:0 НЕК (Неймеген)
    03.02.2024 1' -85' НЕК (Неймеген) 3:1 Хераклес (Альмело)
    51' 59'
    28.01.2024 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 НЕК (Неймеген)
    20.01.2024 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:0 Твенте (Энсхеде)
    14.01.2024 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 2:2 НЕК (Неймеген)
    45'
    15.12.2023 1' -85' НЕК (Неймеген) 4:1 Фортуна (Ситтард)
    45'
    09.12.2023 1' -76' Зволле (Зволле) 1:3 НЕК (Неймеген)
    06.12.2023 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:2 НЕК (Неймеген)
    03.12.2023 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:2 Аякс (Амстердам)
    26.11.2023 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    11.11.2023 1' -88' Твенте (Энсхеде) 3:3 НЕК (Неймеген)
    86'
    05.11.2023 1' -90' НЕК (Неймеген) 3:3 Волендам (Волендам)
    6' 90'
    21.10.2023 67' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Алмере Сити (Алмере)
    07.10.2023 Был в запасе Херенвен (Херенвен) 1:1 НЕК (Неймеген)
    01.10.2023 81' -90' НЕК (Неймеген) 1:3 Витесс (Арнем)
    23.09.2023 66' -90' НЕК (Неймеген) 3:0 Утрехт (Утрехт)
    16.09.2023 1' -72' ПСВ (Эйндховен) 4:0 НЕК (Неймеген)
    01.09.2023 1' -75' Спарта (Роттердам) 1:1 НЕК (Неймеген)
    26.08.2023 1' -76' НЕК (Неймеген) 3:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    18.08.2023 1' -90' Хераклес (Альмело) 2:1 НЕК (Неймеген)
    24'
    13.08.2023 1' -65' НЕК (Неймеген) 3:4 Экселсиор (Роттердам)
    60'
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