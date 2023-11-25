Мо Адамс - статистика
#47 | Полузащитник
|Имя
|Мо
|Фамилия
|Адамс
|Команда
|Халидж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ноттингем
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|167
|Имя
|Мо
|Фамилия
|Адамс
|Команда
|Халидж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ноттингем
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|167
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халидж
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2023
|1' -32'
|Аль-Иттихад (Джидда)
|4:2
|Халидж (Сайхат)
|25.11.2023
|1' -90'
|Аль-Вахда (Мекка)
|3:1
|Халидж (Сайхат)