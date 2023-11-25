Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Мо Адамс - статистика

    #47 | Полузащитник
    Имя Мо
    Фамилия Адамс
    Команда Халидж
    Состав Основной
    Родной город Ноттингем
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 сентября 1996 (27 лет)
    Рост 167
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халидж 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2023 1' -32' Аль-Иттихад (Джидда) 4:2 Халидж (Сайхат)
    25.11.2023 1' -90' Аль-Вахда (Мекка) 3:1 Халидж (Сайхат)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+