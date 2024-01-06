Джек Хинчи - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Хинчи
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 2003 (21 год)
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Хинчи
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 2003 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 74'
|Дерби Каунти
|1:1
|Шрусбери Таун
|Англия. Первая лига, 32 тур
|03.02.2024
|68' - 90'
|Шрусбери Таун
|1:2
|Кембридж Юнайтед
|Англия. Первая лига, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брайтон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|90' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:4
|Брайтон (Брайтон & Хов)