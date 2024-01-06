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    Джек Хинчи - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Джек
    Фамилия Хинчи
    Команда Шрусбери Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 января 2003 (21 год)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 74' Дерби Каунти 1:1 Шрусбери Таун Англия. Первая лига, 32 тур
    03.02.2024 68' - 90' Шрусбери Таун 1:2 Кембридж Юнайтед Англия. Первая лига, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брайтон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.01.2024 90' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:4 Брайтон (Брайтон & Хов)
    Россия
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