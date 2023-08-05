Анес Рушевич - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Анес
|Фамилия
|Рушевич
|Команда
|Оцелул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Пазар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 декабря 1996 (27 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Анес
|Фамилия
|Рушевич
|Команда
|Оцелул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Пазар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 декабря 1996 (27 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.02.2024
|56' - 90'
|Оцелул
|1:0
|У Крайова 1948
|Румыния. Лига I, 25 тур
|03.02.2024
|1' - 82'
|Рапид
|2:1
|Оцелул
|Румыния. Лига I, 24 тур
|27.01.2024
|1' - 80'
|Оцелул
|0:0
|Петролул
|Румыния. Лига I, 23 тур
|22.01.2024
|60' - 90'
|Волунтари
|1:1
|Оцелул
|Румыния. Лига I, 22 тур
|61'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жетысу
|6
|5
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2023
|1' -88'
|Актобе (Актобе)
|2:2
|Жетысу (Талдыкорган)
|32' 38'
|21.10.2023
|1' -90'
|Астана (Астана)
|2:1
|Жетысу (Талдыкорган)
|50'
|01.10.2023
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|1:2
|Ордабасы (Шымкент)
|58'
|24.09.2023
|1' -87'
|Тобол (Костанай)
|1:2
|Жетысу (Талдыкорган)
|44'
|17.09.2023
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|1:2
|Кайрат (Алматы)
|05.08.2023
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|1:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|01.07.2023
|Был в запасе
|Жетысу (Талдыкорган)
|1:3
|Шахтер (Караганда)