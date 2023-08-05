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    Анес Рушевич - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Анес
    Фамилия Рушевич
    Команда Оцелул
    Состав Основной
    Родной город Нови Пазар
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 декабря 1996 (27 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 56' - 90' Оцелул 1:0 У Крайова 1948 Румыния. Лига I, 25 тур
    03.02.2024 1' - 82' Рапид 2:1 Оцелул Румыния. Лига I, 24 тур
    27.01.2024 1' - 80' Оцелул 0:0 Петролул Румыния. Лига I, 23 тур
    22.01.2024 60' - 90' Волунтари 1:1 Оцелул Румыния. Лига I, 22 тур
    61'
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