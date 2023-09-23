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    Никола Кумбурович - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Никола
    Фамилия Кумбурович
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Родной город Подгорица
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 ноября 1999 (24 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 13 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2023 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    46'
    19.11.2023 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Ленинградец (Санкт-Петербург)
    12.11.2023 1' -90' Родина (Москва) 4:0 Черноморец (Новороссийск)
    05.11.2023 23' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:3 Химки (Химки)
    68'
    28.10.2023 Был в запасе Кубань (Краснодар) 2:2 Черноморец (Новороссийск)
    22.10.2023 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Тюмень (Тюмень)
    79'
    14.10.2023 1' -90' Динамо Мх (Махачкала) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    08.10.2023 1' -90' Ленинградец (Санкт-Петербург) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    01.10.2023 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Волгарь (Астрахань)
    23.09.2023 Был в запасе Енисей (Красноярск) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
    17.09.2023 53' -90' Черноморец (Новороссийск) 5:3 Сокол (Саратов)
    09.09.2023 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    03.09.2023 1' -90' Акрон (Тольятти) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    27.08.2023 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    20.08.2023 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    23.07.2023 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Родина (Москва)
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