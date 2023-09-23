Никола Кумбурович - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Кумбурович
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 ноября 1999 (24 года)
|Рост
|187
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Кумбурович
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 ноября 1999 (24 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|13
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2023
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|46'
|19.11.2023
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|12.11.2023
|1' -90'
|Родина (Москва)
|4:0
|Черноморец (Новороссийск)
|05.11.2023
|23' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:3
|Химки (Химки)
|68'
|28.10.2023
|Был в запасе
|Кубань (Краснодар)
|2:2
|Черноморец (Новороссийск)
|22.10.2023
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Тюмень (Тюмень)
|79'
|14.10.2023
|1' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|08.10.2023
|1' -90'
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|01.10.2023
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Волгарь (Астрахань)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|Черноморец (Новороссийск)
|17.09.2023
|53' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|5:3
|Сокол (Саратов)
|09.09.2023
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|03.09.2023
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|20.08.2023
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|23.07.2023
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Родина (Москва)