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    Илай Камара - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Илай
    Фамилия Камара
    Команда Моленбек
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 января 2003 (21 год)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 46' - 90' Моленбек 0:4 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    03.02.2024 81' - 90' Моленбек 2:2 Стандард Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    83'
    31.01.2024 1' - 68' Юнион СЖ 3:2 Моленбек Бельгия. Про-Лига, 23 тур
    64'
    28.01.2024 56' - 90' Мехелен 3:0 Моленбек Бельгия. Про-Лига, 22 тур
    21.01.2024 1' - 90' Моленбек 0:1 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Моленбек 16 3 3 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2024 46' -90' Моленбек (Моленбек) 0:4 Антверпен (Антверпен)
    03.02.2024 81' -90' Моленбек (Моленбек) 2:2 Стандард (Льеж)
    83'
    31.01.2024 1' -68' Юнион СЖ (Брюссель) 3:2 Моленбек (Моленбек)
    64'
    28.01.2024 56' -90' Мехелен (Мехелен) 3:0 Моленбек (Моленбек)
    21.01.2024 1' -90' Моленбек (Моленбек) 0:1 Эйпен (Эйпен)
    26.12.2023 1' -90' Вестерло (Вестерло) 3:0 Моленбек (Моленбек)
    22.12.2023 1' -90' Моленбек (Моленбек) 1:6 Брюгге (Брюгге)
    56'
    16.12.2023 1' -90' Моленбек (Моленбек) 3:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    32' 52'
    09.12.2023 1' -90' Гент (Гент) 4:0 Моленбек (Моленбек)
    26.11.2023 1' -88' Андерлехт (Брюссель) 2:1 Моленбек (Моленбек)
    82' 88'
    11.11.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:3 Моленбек (Моленбек)
    40'
    04.11.2023 1' -90' Моленбек (Моленбек) 1:1 Кортрейк (Кортрейк)
    24'
    21.10.2023 1' -83' Моленбек (Моленбек) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    64'
    06.10.2023 1' -79' Шарлеруа (Шарлеруа) 2:1 Моленбек (Моленбек)
    66'
    01.10.2023 46' -90' Моленбек (Моленбек) 1:1 Гент (Гент)
    28.09.2023 Был в запасе Моленбек (Моленбек) 2:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    23.09.2023 70' -90' Антверпен (Антверпен) 0:0 Моленбек (Моленбек)
    16.09.2023 Был в запасе Моленбек (Моленбек) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
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