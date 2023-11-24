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    Рейн Ван Хелден - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Рейн
    Фамилия Ван Хелден
    Команда Сент-Труйден
    Состав Основной
    Родной город Генк
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 июля 2002 (21 год)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 1' - 90' Сент-Труйден 1:0 Кортрейк Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    04.02.2024 1' - 90' Серкль Брюгге 4:1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    01.02.2024 1' - 90' Сент-Труйден 4:1 Гент Бельгия. Про-Лига, 23 тур
    35'
    28.01.2024 1' - 90' Сент-Труйден 1:1 Генк Бельгия. Про-Лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Труйден 23 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.02.2024 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Кортрейк (Кортрейк)
    04.02.2024 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 4:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    01.02.2024 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 4:1 Гент (Гент)
    35'
    28.01.2024 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Генк (Генк)
    27.12.2023 1' -90' Стандард (Льеж) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    47'
    23.12.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    16.12.2023 1' -90' Моленбек (Моленбек) 3:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    09.12.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    03.12.2023 1' -90' Мехелен (Мехелен) 0:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    24.11.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Антверпен (Антверпен)
    10.11.2023 1' -90' Вестерло (Вестерло) 3:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    03.11.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Эйпен (Эйпен)
    22.10.2023 1' -46' Оуд-Хеверли (Левен) 4:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    20'
    08.10.2023 1' -67' Сент-Труйден (Брюссель) 0:4 Юнион СЖ (Брюссель)
    01.10.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    24.09.2023 1' -90' Генк (Генк) 3:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    17.09.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:0 Мехелен (Мехелен)
    03.09.2023 1' -85' Шарлеруа (Шарлеруа) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    27.08.2023 1' -69' Сент-Труйден (Брюссель) 0:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    42'
    20.08.2023 1' -90' Гент (Гент) 2:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    13.08.2023 1' -69' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    18'
    06.08.2023 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    55'
    30.07.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Стандард (Льеж)
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