Ярне Стекерс - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Ярне
|Фамилия
|Стекерс
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сент-Труйден
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|179
|Имя
|Ярне
|Фамилия
|Стекерс
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сент-Труйден
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.02.2024
|1' - 78'
|Сент-Труйден
|1:0
|Кортрейк
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|04.02.2024
|1' - 90'
|Серкль Брюгге
|4:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|01.02.2024
|1' - 90'
|Сент-Труйден
|4:1
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 23 тур
|90'
|28.01.2024
|1' - 90'
|Сент-Труйден
|1:1
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, 22 тур
|74'
|21.01.2024
|1' - 90'
|Юнион СЖ
|2:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Труйден
|23
|3
|6
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.02.2024
|1' -78'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|04.02.2024
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|01.02.2024
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|4:1
|Гент (Гент)
|90'
|28.01.2024
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Генк (Генк)
|74'
|21.01.2024
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.12.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|86'
|23.12.2023
|1' -87'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|84'
|16.12.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|09.12.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|6'
|03.12.2023
|1' -86'
|Мехелен (Мехелен)
|0:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|24.11.2023
|1' -88'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Антверпен (Антверпен)
|42'
|10.11.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|03.11.2023
|1' -86'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Эйпен (Эйпен)
|22.10.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|4:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|08.10.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:4
|Юнион СЖ (Брюссель)
|01.10.2023
|1' -70'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|66'
|17.09.2023
|1' -69'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:0
|Мехелен (Мехелен)
|32' 63'
|03.09.2023
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.08.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|20.08.2023
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|13.08.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|06.08.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|56'
|30.07.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Стандард (Льеж)