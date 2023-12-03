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    Ярне Стекерс - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Ярне
    Фамилия Стекерс
    Команда Сент-Труйден
    Состав Основной
    Родной город Сент-Труйден
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 февраля 2002 (22 года)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 1' - 78' Сент-Труйден 1:0 Кортрейк Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    04.02.2024 1' - 90' Серкль Брюгге 4:1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    01.02.2024 1' - 90' Сент-Труйден 4:1 Гент Бельгия. Про-Лига, 23 тур
    90'
    28.01.2024 1' - 90' Сент-Труйден 1:1 Генк Бельгия. Про-Лига, 22 тур
    74'
    21.01.2024 1' - 90' Юнион СЖ 2:1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Труйден 23 3 6 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.02.2024 1' -78' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Кортрейк (Кортрейк)
    04.02.2024 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 4:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    01.02.2024 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 4:1 Гент (Гент)
    90'
    28.01.2024 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Генк (Генк)
    74'
    21.01.2024 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    27.12.2023 1' -90' Стандард (Льеж) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    86'
    23.12.2023 1' -87' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    84'
    16.12.2023 1' -90' Моленбек (Моленбек) 3:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    09.12.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    6'
    03.12.2023 1' -86' Мехелен (Мехелен) 0:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    24.11.2023 1' -88' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Антверпен (Антверпен)
    42'
    10.11.2023 1' -90' Вестерло (Вестерло) 3:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    03.11.2023 1' -86' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Эйпен (Эйпен)
    22.10.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 4:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    08.10.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:4 Юнион СЖ (Брюссель)
    01.10.2023 1' -70' Брюгге (Брюгге) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    66'
    17.09.2023 1' -69' Сент-Труйден (Брюссель) 2:0 Мехелен (Мехелен)
    32' 63'
    03.09.2023 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    27.08.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    20.08.2023 1' -90' Гент (Гент) 2:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    13.08.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    06.08.2023 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    56'
    30.07.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Стандард (Льеж)
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