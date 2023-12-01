Луис Васкес - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Васкес
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 2001 (22 года)
|Рост
|190
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Васкес
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 2001 (22 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|63' - 90'
|Шарлеруа
|1:3
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|85'
|04.02.2024
|1' - 82'
|Андерлехт
|1:0
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|01.02.2024
|74' - 90'
|Мехелен
|2:2
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 23 тур
|78'
|28.01.2024
|69' - 90'
|Андерлехт
|2:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 22 тур
|21.01.2024
|85' - 90'
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|23
|6
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|63' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|85'
|04.02.2024
|1' -82'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:0
|Гент (Гент)
|01.02.2024
|74' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|2:2
|Андерлехт (Брюссель)
|78'
|28.01.2024
|69' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|21.01.2024
|85' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|27.12.2023
|46' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|52'
|23.12.2023
|89' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Генк (Генк)
|17.12.2023
|84' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|10.12.2023
|63' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Стандард (Льеж)
|01.12.2023
|85' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|26.11.2023
|34' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Моленбек (Моленбек)
|90'
|12.11.2023
|85' -90'
|Гент (Гент)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|05.11.2023
|86' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|28.10.2023
|75' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|5:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|22.10.2023
|66' -90'
|Стандард (Льеж)
|3:2
|Андерлехт (Брюссель)
|07.10.2023
|82' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Мехелен (Мехелен)
|90'
|30.09.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|68' 88'
|24.09.2023
|44' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|90'
|17.09.2023
|76' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:2
|Андерлехт (Брюссель)
|03.09.2023
|70' -90'
|Генк (Генк)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|89'
|27.08.2023
|77' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|20.08.2023
|82' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|06.08.2023
|83' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:0
|Антверпен (Антверпен)