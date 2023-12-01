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    Луис Васкес - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Луис
    Фамилия Васкес
    Команда Андерлехт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 апреля 2001 (22 года)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 63' - 90' Шарлеруа 1:3 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    85'
    04.02.2024 1' - 82' Андерлехт 1:0 Гент Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    01.02.2024 74' - 90' Мехелен 2:2 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 23 тур
    78'
    28.01.2024 69' - 90' Андерлехт 2:2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 22 тур
    21.01.2024 85' - 90' Оуд-Хеверли 1:1 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 23 6 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2024 63' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 1:3 Андерлехт (Брюссель)
    85'
    04.02.2024 1' -82' Андерлехт (Брюссель) 1:0 Гент (Гент)
    01.02.2024 74' -90' Мехелен (Мехелен) 2:2 Андерлехт (Брюссель)
    78'
    28.01.2024 69' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    21.01.2024 85' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    27.12.2023 46' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    52'
    23.12.2023 89' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:1 Генк (Генк)
    17.12.2023 84' -90' Антверпен (Антверпен) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    10.12.2023 63' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Стандард (Льеж)
    01.12.2023 85' -90' Вестерло (Вестерло) 1:3 Андерлехт (Брюссель)
    26.11.2023 34' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:1 Моленбек (Моленбек)
    90'
    12.11.2023 85' -90' Гент (Гент) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    05.11.2023 86' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    28.10.2023 75' -90' Андерлехт (Брюссель) 5:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    22.10.2023 66' -90' Стандард (Льеж) 3:2 Андерлехт (Брюссель)
    07.10.2023 82' -90' Андерлехт (Брюссель) 3:1 Мехелен (Мехелен)
    90'
    30.09.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:3 Андерлехт (Брюссель)
    68' 88'
    24.09.2023 44' -90' Андерлехт (Брюссель) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    90'
    17.09.2023 76' -90' Кортрейк (Кортрейк) 2:2 Андерлехт (Брюссель)
    03.09.2023 70' -90' Генк (Генк) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    89'
    27.08.2023 77' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    20.08.2023 82' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:1 Вестерло (Вестерло)
    13.08.2023 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    06.08.2023 83' -90' Андерлехт (Брюссель) 1:0 Антверпен (Антверпен)
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