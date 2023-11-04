Джош Коли - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Коли
|Команда
|Саттон Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июля 1998 (25 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Коли
|Команда
|Саттон Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июля 1998 (25 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.01.2024
|1' - 46'
|Саттон Юнайтед
|1:2
|Хэрроджейт
|Англия. Вторая лига, 21 тур
|27.01.2024
|54' - 90'
|Уолсолл
|1:1
|Саттон Юнайтед
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|23.01.2024
|64' - 90'
|Мэнсфилд Таун
|1:1
|Саттон Юнайтед
|Англия. Вторая лига, 29 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саттон Юнайтед
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|1' -73'
|Плимут Аргайл (Плимут)
|3:1
|Саттон Юнайтед (Саттон)
|02.12.2023
|1' -90'
|Саттон Юнайтед (Саттон)
|3:0
|Хоршем (Хоршем)
|04.11.2023
|1' -75'
|Саттон Юнайтед (Саттон)
|2:1
|Файлд (Уэсхэм)
|62'