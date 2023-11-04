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    Джош Коли - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Джош
    Фамилия Коли
    Команда Саттон Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 июля 1998 (25 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    30.01.2024 1' - 46' Саттон Юнайтед 1:2 Хэрроджейт Англия. Вторая лига, 21 тур
    27.01.2024 54' - 90' Уолсолл 1:1 Саттон Юнайтед Англия. Вторая лига, 30 тур
    23.01.2024 64' - 90' Мэнсфилд Таун 1:1 Саттон Юнайтед Англия. Вторая лига, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саттон Юнайтед 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.01.2024 1' -73' Плимут Аргайл (Плимут) 3:1 Саттон Юнайтед (Саттон)
    02.12.2023 1' -90' Саттон Юнайтед (Саттон) 3:0 Хоршем (Хоршем)
    04.11.2023 1' -75' Саттон Юнайтед (Саттон) 2:1 Файлд (Уэсхэм)
    62'
    Россия
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