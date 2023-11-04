Руел Сотириу - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Руел
|Фамилия
|Сотириу
|Команда
|Лейтон Ориент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 августа 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Имя
|Руел
|Фамилия
|Сотириу
|Команда
|Лейтон Ориент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 августа 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 53'
|Барнсли
|2:1
|Лейтон Ориент
|Англия. Первая лига, 32 тур
|10'
|06.02.2024
|1' - 88'
|Порт Вейл
|0:1
|Лейтон Ориент
|Англия. Первая лига, 18 тур
|03.02.2024
|1' - 76'
|Лейтон Ориент
|3:2
|Карлайл Юнайтед
|Англия. Первая лига, 31 тур
|58'
|27.01.2024
|1' - 46'
|Рединг
|1:1
|Лейтон Ориент
|Англия. Первая лига, 30 тур
|20.01.2024
|70' - 90'
|Лейтон Ориент
|1:0
|Болтон
|Англия. Первая лига, 29 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лейтон Ориент
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|1' -41'
|Честерфилд (Честерфилд)
|1:0
|Лейтон Ориент (Лейтон)
|04.11.2023
|77' -90'
|Лейтон Ориент (Лейтон)
|3:1
|Карлайл Юнайтед (Карлайсл)
|90'