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    Руел Сотириу - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Руел
    Фамилия Сотириу
    Команда Лейтон Ориент
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 августа 2000 (23 года)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 53' Барнсли 2:1 Лейтон Ориент Англия. Первая лига, 32 тур
    10'
    06.02.2024 1' - 88' Порт Вейл 0:1 Лейтон Ориент Англия. Первая лига, 18 тур
    03.02.2024 1' - 76' Лейтон Ориент 3:2 Карлайл Юнайтед Англия. Первая лига, 31 тур
    58'
    27.01.2024 1' - 46' Рединг 1:1 Лейтон Ориент Англия. Первая лига, 30 тур
    20.01.2024 70' - 90' Лейтон Ориент 1:0 Болтон Англия. Первая лига, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лейтон Ориент 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2023 1' -41' Честерфилд (Честерфилд) 1:0 Лейтон Ориент (Лейтон)
    04.11.2023 77' -90' Лейтон Ориент (Лейтон) 3:1 Карлайл Юнайтед (Карлайсл)
    90'
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