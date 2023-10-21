Пауло Рикардо - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Пауло
|Фамилия
|Рикардо
|Команда
|Аль-Хазм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагуна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июля 1994 (29 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Пауло
|Фамилия
|Рикардо
|Команда
|Аль-Хазм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагуна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июля 1994 (29 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Хазм
|13
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.12.2023
|1' -90'
|Аль-Иттифак (Даммам)
|1:1
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|22.12.2023
|1' -90'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|0:4
|Аль-Ахли (Джидда)
|14.12.2023
|1' -90'
|Абха (Абха)
|1:1
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|07.12.2023
|1' -90'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|2:0
|Аль-Фат (Аль-Мубарраз)
|30.11.2023
|1' -90'
|Аль-Рияд (Эр-Рияд)
|0:0
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|77'
|25.11.2023
|1' -90'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|0:9
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|11.11.2023
|68' -90'
|Аль-Охдуд (Наджран)
|2:1
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|05.11.2023
|1' -67'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|1:2
|Аль-Вахда (Мекка)
|26.10.2023
|1' -90'
|Аль-Иттихад (Джидда)
|2:2
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|21.10.2023
|1' -90'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|4:3
|Аль-Раед (Бурайда)
|21.09.2023
|1' -90'
|Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
|4:1
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|16.09.2023
|1' -90'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|1:1
|Аль-Таи (Хаиль)
|25'
|18.08.2023
|1' -90'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|0:2
|Аль-Иттифак (Даммам)
|50'