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    Франческо Камарда - статистика

    #73 | Нападающий
    Имя Франческо
    Фамилия Камарда
    Команда Милан
    Состав Молодежный
    Родной город Милан
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 марта 2008 (15 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2023 Был в запасе Милан (Милан) 3:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    25.11.2023 83' -90' Милан (Милан) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    Россия
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