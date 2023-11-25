Франческо Камарда - статистика
#73 | Нападающий
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Камарда
|Команда
|Милан
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 марта 2008 (15 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Камарда
|Команда
|Милан
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 марта 2008 (15 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|25.11.2023
|83' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)